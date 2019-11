Dragqueen : Olivia Jones bewahrt ihre Beinknochen in Küche auf

Hamburg Sie sagt, sie könne nicht kochen, weshalb sie ihre Küche auch zum Stylingraum umfunktioniert hat. Dort bewahrt sie etwas seh Persönliches auf, eingelegt in Alkohol.

Die Hamburger Dragqueen Olivia Jones (49) hat sich von ihrer Beinverkürzung im Jahr 2017 ein besonderes Andenken aufgehoben. „Ich habe die Knochenstücke, die ich mir herausoperieren lassen habe, in einem Einweck-Glas in Alkohol in meiner Küche stehen“, sagte Jones der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.