Grenzen der Comedy Olivia Jones: Aussagen von Luke Mockridge „absolutes No-Go“

Dragqueen Olivia Jones hat die Äußerungen von Comedian Luke Mockridge über Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung verurteilt. „Es ist ein absolutes No-Go“, sagte Jones am Rande des Promi-Treffens „BILD100“ in Berlin. „Das sind Menschen, die ihr ganzes Leben lang diskriminiert werden.“ Darauf müsse man als Promi nicht auch noch herumhacken „mit so billigen Gags“, beklagte die Dragqueen. Dass Sender und Bühnen nun die Reißleine zögen, finde sie richtig.