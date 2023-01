Elvis-Tochter : Öffentliche Trauerfeier für Lisa Marie Presley in Graceland

Öffentliche Trauerfeier für Lisa Marie Presley in Graceland

Memphis Im Alter von nur 54 Jahren war die einzige Tochter von Elvis Presley vor zehn Tagen nach einem medizinischen Notfall gestorben. Jetzt soll Lisa Marie Presley bei einer Trauerfeier in Graceland gedacht werden.

Der im Alter von nur 54 Jahren gestorbene Elvis-Tochter Lisa Marie Presley soll am Sonntag (ab 16 Uhr MEZ) mit einer öffentlichen Trauerfeier in Graceland gedacht werden. Zu der Gedenkveranstaltung auf dem Elvis-Anwesen in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee werden Familie, Freunde, Fans und Schaulustige erwartet.