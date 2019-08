„Prepper“ bereiten sich auf alles vor : Für jede Katastrophe gerüstet

New York Ob Flut, Feuer oder Godzilla: Die „Prepper“ bereiten sich auf alles vor. Einigen wird eine Nähe zur rechten Szene nachgesagt.

In Deutschland rückten sie zuletzt in den Fokus der Öffentlichkeit – allerdings hauptsächlich aufgrund von Überschneidungen, die es teils mit Reichsbürgern und Rechtsextremisten gibt. Auch in den USA wird vielen „Preppern“ eine Nähe zu rechten Verschwörungstheoretikern nachgesagt. Die Szene ist jedoch in beiden Ländern nicht homogen. Viel Aufmerksamkeit gibt es in den USA für schrullige Figuren, deren ausufernde Vorbereitungen in Fernsehsendungen gezeigt werden, und Millionäre, die sich luxuriöse Verstecke an geheimen Orten bauen. „Prepper“ sind aber auch ganz gewöhnliche Menschen wie Charles.