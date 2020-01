Eisbär-Nachwuchs : Eisbär-Dame Flocke feiert großen Wurf an der Riviera

Eisbär-Dame Flocke feiert großen Wurf an der Riviera

Antibes 2007 war sie ein Star in Nürnberg, jetzt macht sie Schlagzeilen an der Côte d’Azur: Eisbär-Dame Flocke, die vor zwölf Jahren im Nürnberger Tiergarten geboren wurde, hat im Zoo von Antibes Drillinge bekommen.

Die Babys kamen schon zwischen Weihnachten und Neujahr zur Welt und „machen sich großartig“, wie das „Marineland“ in dem Ferienort an der Riviera am Donnerstag mitteilte. Wegen der hohen Sterblichkeitsrate von Eisbär-Jungtieren gab der Zoo das freudige Ereignis um Flocke und Langzeitpartner Rasputin erst jetzt bekannt.