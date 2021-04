54. Geburtstag : Niederländer feiern Königstag im Lockdown

Eindhoven Erneut begehen die Niederländer den Geburtstag des Königs im Lockdown. Die Familie von Willem-Alexander feiert vorsichtig mit und putzt ihr Image auf. Das hat sie auch dringend nötig.

Orangefarbene Fähnchen, Oranje-Hütchen und ein orangefarbenes Stückchen Gebäck auf dem Teller - mehr war für die meisten Niederländer an diesem Königstag erneut nicht drin. König Willem-Alexander feierte am Dienstag im Lockdown seinen 54. Geburtstag.

Im vergangenen Jahr hatte die Königsfamilie den Tag virtuell mit dem Volk noch als „woningsdag“ (Haustag) gefeiert. In diesem Jahr hatte man sich für ein Pogramm mit Mund-Nasen-Masken und 1,5 Meter Abstand entschieden. „Dies war möglich nach den Corona-Regeln“, sagte der Monarch. „Aber wir denken auch an alle Menschen, die heute nicht mit uns feiern können.“

Bei herrlichem Frühlingswetter gingen doch viele Leute auf die Straßen und in die Parks. In Amsterdam wurde der Vondelpark im Zentrum wegen Überfüllung geschlossen. In vielen Orten hatten sich die Bürger vor ihren Häusern, in Vorgärten oder an geöffneten Fenstern und Türen selbst etwas Party-Stimmung gezaubert mit Fähnchen, Federboas, Ballons und Gebäck. Vor den Bäckern warteten Kunden schon seit den Morgenstunden in langen Schlangen, um die traditionellen Cremeschnitten zu kaufen, „Tompouce“ genannt, mit orangefarbener Glasur versteht sich.