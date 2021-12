Schauspielerin : Nicole Kidman hatte Zweifel an Comedy-Rolle

Nicole Kidman bei der Premiere von «Being The Ricardos» im Jazz at Lincoln Center in New York. Foto: Evan Agostini/Invision/dpa

USA Komische Rollen sind nicht ohne Risiko. Dies weiß auch Nicole Kidman, die bald als TV-Legende Lucille Ball zu sehen sein wird.

„Als die Realität, sie zu spielen, mich traf, dachte ich "Zu was habe ich da zugesagt?"“, erzählte die 54-Jährige in der US-Talkshow „Live with Kelly and Ryan“. „Dann dachte ich: "Oh nein, ich bin nicht richtig. Jeder denkt, dass ich nicht passe. Deshalb will ich versuchen, da rauszukommen.“