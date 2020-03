Paris Fashion Week : Neues Zeitalter für Chanel mit Virginie Viard

Model Kaia Gerber bei der Show von Chanel in Paris. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa.

Paris Ganz ohne bombastisches Dekor zeigte Designerin Virginie Viard ihre bisher stärkste Kollektion für Chanel. Sie läutet damit ein neues Kapitel ein.

So minimalistisch hat man eine Chanel-Show selten gesehen. Seinerzeit verwandelte Karl Lagerfeld den Grand Palais in einen gigantischen Supermarkt, ließ einen Karibikstrand mit echten Wellen entstehen oder eine Rakete in die Höhe steigen.