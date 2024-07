Album der Woche Neuer Gitarrist, neue Energie: Deep Purple in Bestform

Insgesamt klingt „=1“ härter und wuchtiger als die letzten, manchmal etwas gemächlichen Alben der Hardrock-Urgesteine. Und es ist voller erstklassiger Songs. „A Bit On The Side“ glänzt mit kräftigem Gitarrensolo und ausgelassenen, progressiven Eskapaden von Airey an den Tasten. „Portable Door“ ist ein Riffrocker mit fetter Hammond-Orgel und typischem Purple-Vibe. „If I Were You“ überrascht mit einem epischen orchestralen Finale.