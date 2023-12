Die gefährlichsten Regionen Deutschlands Unfall-Statistik enthüllt Erstaunliches über Autobahnen, Winter und Regen

Fußgänger sind an einer geringeren Anzahl von Unfällen beteiligt. Auch ist deren Anteil an den Unfällen in den letzten Jahren gesunken. Radfahrer sind hingegen an einem signifikant höheren Prozentsatz der Unfälle beteiligt, was auf die zunehmende Nutzung von Fahrrädern auf den Straßen hinweist. Motorradfahrer tragen ebenfalls zu einem erheblichen Anteil der Verkehrsunfälle bei.