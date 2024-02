Adel Neue Fotos von König Charles

In den vergangenen zwei Wochen hielt sich Charles abwechselnd am Landsitz der Königsfamilie in Sandringham und in der britischen Hauptstadt London auf. Sein jüngerer Sohn Prinz Harry (39) war trotz der Verwerfungen in der Familie angereist, um seinen Vater kurz zu treffen. Harry und seine Frau Herzogin Meghan (42) hatten sich von den royalen Pflichten losgesagt und leben in den USA.