Fernsehen Neue „Blade Runner“-Serie: Rollen für Schafer und Yeoh

Die Science-Fiction-Saga „Blade Runner“ soll als Streaming-Serie neu aufgelegt werden. Die Besetzung für die Mini-Serie mit dem Titel „Blade Runner 2099“ wächst nun weiter an. US-Model und Schauspielerin Hunter Schafer (25, „Euphoria“, „Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes“) soll eine Hauptrolle übernehmen, wie die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ berichteten.