Streaming : Netflix verändert das Leben gründlich: „Queer Eye Germany“

Berlin Krise? Die Fab Five kommen helfen. Mit „Queer Eye Germany“ gibt es ab morgen bei Netflix einen deutschen Ableger der Show, in der queere Lifestyle-Experten das Leben von Leuten verändern.

„Queer Eye for the Straight Guy“ (frei übersetzt: Der schwule Blick für den Heteromann) war beim US-Kabelsender Bravo vor fast 20 Jahren ein Vorreiter queerer Sichtbarkeit und Repräsentanz in den Massenmedien. Vor vier Jahren wurde das Konzept vom Streamingdienst Netflix wiederbelebt und eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen. Die US-Staffeln wurden etwa in Atlanta und Kansas City gedreht.