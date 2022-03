Streaminganbieter testet neues Modell : Einen Netflix-Account mit mehreren Personen teilen? Das kann demnächst teurer werden

Teilen Sie ihr Netflix-Konto mit mehreren Freunden? Das ist eigentlich verboten und könnte demnächst auch teuer werden, denn Netflix testet ein neues Bezahlmodell.

Netflix will das sogenannte Account-Sharing zwischen verschiedenen Haushalten künftig unterbinden. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit und kündigt ein neues Bezahlmodell an, das zunächst in ausgewählten Ländern getestet werden soll.

„Mitglieder unserer Standard- und Premium-Tarife können Unterkonten für bis zu zwei Personen hinzufügen, mit denen sie nicht zusammenwohnen“, kündigt Netflix an. Dies soll allerdings mit einem Aufpreis verbunden sein. Zwischen zwei und drei Euro sollen die Mehrkosten hierfür liegen. Zunächst soll das Modell in Chile, Costa Rica und Peru getestet werden.

In den Nutzungsbedingungen ist eigentlich klar geregelt, dass das Teilen von Konten nur innerhalb eines gemeinsamen Haushalts erlaubt ist. „Wir haben es Menschen, die zusammenleben, schon immer leicht gemacht, ihr Netflix-Konto gemeinsam zu nutzen, mit Funktionen wie getrennten Profilen und mehreren Streams in unseren Standard- und Premium-Tarifen. Diese Funktionen erfreuen sich zwar großer Beliebtheit, haben aber auch zu einiger Verwirrung darüber geführt, wann und wie Netflix gemeinsam genutzt werden kann“, heißt es dazu von Netflix.

Begründet wird der Schritt damit, dass nur so auch künftig Investitionen in neue Inhalte getätigt werden könnten. Netflix-Nutzer in Deutschland brauchen sich vorerst aber keine Sorgen zu machen. Bis die Preise auch hierzulande verändert werden, wird es noch etwas dauern. „Wir arbeiten daran, den Nutzen dieser beiden Funktionen für Mitglieder in diesen drei Ländern zu verstehen, bevor wir Änderungen in anderen Ländern vornehmen“, schreibt der Streaminganbieter.