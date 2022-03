Netflix, Amazon, Disney+ : Von „Bridgerton“ bis „West Side Story“ – die Streaming-Highlights im März

Die erste Staffel wurde auf Anhieb ein Erfolg – jetzt folgt die lang ersehnte Fortsetzung des Serienhighlights „Bridgerton“. Welche Serien und Filme sich im März bei den Streaminganbietern noch lohnen.

Von Saskia Leidinger

Mit „Inventing Anna“ hat Netflix im Februar weltweit einen Hype ausgelöst. Jeder wollte wissen, wer die verurteilte Betrügerin „Anna Sorokin“ im realen Leben ist und was ihre Geschichte ist. Mehr dazu lesen Sie hier. Auch im März kommt der Streaminganbieter mit der zweiten Staffel von „Bridgerton“ mit einer Serie zurück, die ebenfalls schnell einen internationalen Hype ausgelöst hatte. Welche Titel bei Netflix, Amazon und Disney+ im März noch sehenswert sind:

Streaming-Highlights bei Disney+ im März 2022

„Rot“

Mei Lee ist 13 Jahre alt und hat eine Mutter, die in die Kategorie „Helikoptereltern“ gehört. Da sind Konflikte und peinliche Situationen vor Klassenkameraden vorprogrammiert. Doch das ist nicht das einzige Problem von Mei Lee. Denn die 13-Jährige verwandelt sich bei Stress in einen riesigen roten Panda. Der Film von Disney-Pixar wird am 11. März veröffentlicht.

Foto: Pixar

„West Side Story“

Der Musical-Klassiker „West Side Story“ wurde neu interpretiert. Doch entgegen so manch anderem Versuch, scheint die Neuauflage lohnenswert zu sein, denn der Film wurde gleich mehrfach für die diesjährige Oscarverleihung nominiert. Darunter in der wichtigsten Kategorie „Bester Film“. Regie führte Hollywood-Legende Steven Spielberg. Auch er kann sich dafür nun Hoffnungen auf einen Oscar als bester Regisseur machen. Musical-Fans können ab dem 2. März in die Welt von Tony und Maria abtauchen.

Streaming-Highlights bei Netflix im März 2022

„Bad Vegan: Berühmt und betrogen“

Das Thema Betrug scheint bei Netflix gerade beliebt zu sein. Nach der Serie „Inventing Anna“ und der dazu passenden Dokumentation „Fyre: The Greatest Party that Never Happened“ über eine Veranstaltung, die ebenfalls einzig ein großer Schwindel war, nimmt sich der Streaminganbieter der Geschichte der Veganköchin Sarma Melngailis, die in New York die zwei Restaurants „Pure Food and Wine“ und „One Lucky Duck“ besaß – und dann ein Leben auf der Flucht verbrachte. Der Grund: Sie veruntreute Gelder. Der Auslöser dafür soll ihr Ehemann gewesen sein, der ihr Ruhm und Reichtum versprach, wenn Sie ihm nur gehorchen werde.

Foto: Netflix

Die Dokumentation mit fiktionalen Elementen könnte sich lohnen, da nicht nur die Geschichte spannend klingt, sondern mit Chris Smith auch jemand verantwortlich ist, der schon mit der Dokumentation „Tiger King“ für Furore gesorgt hatte. Start von „Bad Vegan: Berühmt und betrogen“ ist der 16. März.

„Ein Teil von ihr“

Wer ist meine Mutter? Diese Frage stellt sich Andy Oliver in der Netflix-Serie „Ein Teil von ihr“ nicht etwa, weil sie sie nicht kennen würde, sondern weil sie offenbar viele Geheimnisse vor ihrer eigenen Tochter hat – und eine dunkle Vergangenheit. „Ein Teil von ihr“ ist die Adaption des gleichnamigen Bestseller-Thrillers von Karin Slaughter. Start der Spannung versprechenden Serie ist der 4. März.

Foto: Netflix/Mark Rogers

„Bridgerton“

An Skandalen und Gerüchten mangelt es in der Welt der Londoner Aristokraten nicht. Und das Klatschblatt von Lady Whistledown weiß über sie zu berichten, sehr zum Miss- oder Gefallen der noblen Gesellschaft. Im Trailer zur zweiten Staffel ist noch nicht abzusehen, wer diesmal im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und sich einen Bräutigam oder eine Braut suchen will. Doch geht es nach der Romanvorlage wird es in der kommenden Staffel wohl um Familienoberhaupt Anthony Bridgerton gehen, der sich noch immer an keine Frau gebunden hat. Wer als Heiratskandidatin in Frage käme und wer wegen eines fürchterlichen Skandals aus dem Rennen sein wird – Lady Whistledown wird ab dem 25. März darüber berichten.

Streaming-Highlights bei Amazon Prime Video im März 2022

Amazon Prime bietet im März kaum frisches Film- und Serienmaterial. Dafür können alte Serien nun noch einmal angeschaut werden. So sind ab März alle Staffeln der Mystery-Serie „Lost“ auf Amazon Prime Video verfügbar und ebenso alle Staffeln von „The L Word“, eine Serie über eine Clique lesbischer Frauen, die bis 2009 auf ProSieben zu sehen war.