Netflix, Amazon, Disney+ : Streaming: Die besten Filme und Serien zum Wohlfühlen

Streaming: Die besten Filme und Serien zum Wohlfühlen

Service Ob Weltkrisen oder persönliche Dramen – manchmal braucht es Filme und Serien, die einem Mut, Hoffnung oder einfach gute Laune geben. Hier sind einige Vorschläge mit Gute-Laune-Garantie.

Manchmal im Leben braucht es etwas, das die eigene Laune hebt und kaum etwas spielt so sehr mit Emotionen wie Filme und Serien. Also machen Sie sich Popcorn, kuscheln sich in eine warme Decke ein und machen es sich vor Ihrem Fernseher bequem. Wir haben einige der schönsten Wohlfühlfilme und Serien für Sie zusammengestellt.

Madame Mallory und der Duft von Curry (Netflix)

Bei diesem Film ist es in der Tat schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt – bei all den aromatischen Köstlichkeiten. Die Familie Kadam betreibt ein Restaurant in Indien. Bei einem Brand stirbt die Familienmutter. Der Vater zieht mit seinen Kindern zuerst nach England und landet schließlich in einem kleinen Dorf in Frankreich. Dort eröffnen sie ein indisches Restaurant. Genau gegenüber von Madame Mallory, die ein Sternerestaurant mit klassischer französischer Küche betreibt und wenig begeistert von ihren neuen Nachbarn ist. Doch dann stellt sich heraus, dass der älteste Sohn Hassan ein begnadeter Koch ist. Madame Mallory und der Duft von Curry ist ein Film über Liebe und gutes Essen. In diesem Sinne: guten Appetit.

Man lernt nie aus (Netflix und Amazon Prime)

Mit 70 Jahren will Ben Whittaker (Robert de Niro) noch einmal etwas Neues ausprobieren und bewirbt sich um ein Praktikum bei einem Start-Up. Seine junge Chefin Jules Ostin (Anne Hathaway) ist anfangs wenig begeistert von ihrem neuen Angestellten. Doch aus dieser ungewöhnlichen Arbeitsbeziehung entwickelt sich eine tiefe Freundschaft.

Hidden Figures (Disney+)

Die drei Afroamerikanerinnen Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson arbeiten als Mathematikerinnen in den 1950er Jahren bei der NASA. Dabei müssen sie gegen Rassismus und Geschlechterklischees ankämpfen. Doch die drei Frauen setzen sich jede auf ihre Art durch und verhelfen der NASA, ihren ersten Astronauten ins Weltall zu schicken. Ein Film nach einer wahren Geschichte mit Star-Besetzung. So spielen Oscar-Preisträger Octavia Spencer und Kevin Costner mit.

Eat, Pray, Love (Netflix)

Wie wichtig ist die eigene Karriere? Braucht es zum Glücklichsein einen Partner? Eat, Pray, Love ist jetzt schon ein Klassiker unter den Feel-Good-Movies. Liz Gilbert (Julia Roberts) lässt dabei ihr bisheriges Leben hinter sich und begibt sich auf eine Reise zu sich selbst – und die führt sich zunächst nach Rom zu italienischem Eis und jeder Menge Pasta und dann weiter über Meditationsseminare in Indien nach Bali. Da möchte man gleich mitreisen.

Ziemlich beste Freunde (Netflix)

Mit „Ziemlich beste Freunde“ wurde Omar Sy auch in Deutschland zum Superstar. Der Schauspieler mimt Driss, der aus armen Verhältnissen stammt und jetzt einen Job als Pfleger für den vermögenden Phillipe übernehmen soll. Zwei Welten, die unterschiedlicher kaum sein könnten, prallen aufeinander. Doch Driss geht in seiner Rolle als Pfleger auf und Philipe findet seinen Lebensmut wieder. Eine Komödie, die sich immer wieder ansehen lässt.

Wir kaufen einen Zoo (Disney+)

Benjamin Mee (Matt Damon) kauft sich nach dem Tod seiner Frau einen Zoo und zieht mit seinen beiden Kindern nach Kalifornien. Doch so einfach wie sich der Journalist das Leben als Zoobesitzer anfangs vorgestellt hatte, ist es nicht. Zäune müssen repariert, die Angestellten, allen voran Kelly Forster (Scarlett Johansson), überzeugt werden und dann erkrankt auch noch ein Tiger. Doch Mee will zu seinem Wort stehen, den Zoo wieder neu aufzubauen – und damit auch sich selbst.

Atypical (Netflix, Serie)

Sam ist Teenager und Autist. Wie alle Teenager wünscht er sich mehr Unabhängigkeit, eine Freundin und den eigenen Platz in der Welt zu finden. Für seine Mutter Elsa ist es allerdings nur schwer zu ertragen, ihren Sohn gehen zu lassen. Atypical ist eine gelungene Mischung aus Drama und Komödie mit viel Herz – und Pinguinen.

