„Wo wollen wir hin?“ : Nena: „Befinden uns in einem intensiven Aufwachprozess“

Nena: „Befinden uns in einem intensiven Aufwachprozess“

Nena sieht in der Krise auch eine Chance. Foto: Jens-Ulrich Koch/dpa-Zentralbild/dpa

Die Pop-Sängerin Nena (60) sieht nach eigenen Worten in der Corona-Krise eine Chance zur Entwicklung für die Gesellschaft. „Wir befinden uns in einem intensiven Aufwachprozess“, sagte die Sängerin („Licht“) in einem Interview des Magazins „ADAC Motorwelt“.