Musik Nelly Furtado meldet sich mit siebtem Album zurück

Bereits die vorab veröffentliche Single „Love Bites“ zeigt, was Furtado wichtig ist. Der Track ist eine sinnliche und energiegeladene Tanzhymne und perfekt für jedes DJ-Set. Diese waren es auch, die Furtados Inspiration auslösten. „DJs haben meine Songs auf Konzerten, in Clubs und in den sozialen Medien neu gemischt, und mir wurde klar, wie sehr die Leute gerne tanzen und sich meiner Musik hingeben“, erklärte Furtdao.