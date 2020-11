Teil-Lockdown : Natalia Wörner sorgt sich in Corona-Krise um Künstler

Natalia Wörner sorgt sich in Corona-Krise um Künstler

Berlin Der Teil-Lockdown trifft die Kulturbranche erneut besonders hart. Jetzt aber soll es unmittelbar und unbürokratisch finanzielle Unterstützung für Solo-Selbstständige geben. Natalia Wörner hofft auf eine schnelle Umsetzung

Angesichts der Corona-Maßnahmen sorgt sich die Schauspielerin Natalia Wörner um die Kulturbranche. „Ich bin gespannt, wie die Hilfen für Solo-Selbständige und Künstler jetzt in der zweiten Welle greifen und umgesetzt werden und wie wir Künstler uns und unsere Familien weiter ernähren können“, sagte die 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Wie hart der Lockdown im Frühjahr die Branche getroffen hat, bekam Wörner selbst zu spüren: „Es war eine Vollbremsung.“ Von jetzt auf gleich sei gar nichts mehr gelaufen, sagte sie. „Ich hatte innerhalb von acht Monaten gerade einmal sechs Drehtage. Und das ist sehr außergewöhnlich.“ So seien neue Dreharbeiten für „Die Diplomatin“ in Rom ins kommende Jahr verschoben worden. 2021 wird sie zudem in einem Film eine Ärztin spielen, die sich mit dem Coronavirus infiziert.