Auktion : Nachlass von Prodigy-Sänger Keith Flint wird versteigert

Cambridge Kleidung, Musikpreise und sogar ein Nasenpiercing, das der Sänger regelmäßig auf der Bühne trug - ab Donnerstagabend können Fans im britischen Cambridge den Nachlass des im März gestorbenen Sängers Keith Flint ersteigern.

Zahlreiche private Gegenstände des The-Prodigy-Frontmanns werden verkauft, wie es in einer Ankündigung des Auktionshaus Cheffins hieß.

Der Sänger der britischen Elektronik-Band The Prodigy war Anfang März leblos in seinem Haus in der englischen Grafschaft Essex gefunden worden. Er wurde 49 Jahre alt.