„Sauer auf mich“ : Nach Tod von Mirco Nontschew: Comedian Kaya Yanar macht sich Vorwürfe

Der Tod des Comedian Mirco Nontschew hat die deutsche Unterhaltungsbranche hart getroffen. Nun meldet sich sein TV-Kollege Kaya Yanar in einem emotionalen Video zu Wort – und macht sich schwere Vorwürfe.

Kaya Yanar lernte Mirco Nontschew im Jahr 2001 bei einer Presseveranstaltung kennen. „Er saß neben mir und ich habe kein Showbiz-Ego gespürt. Der Typ hat mich angeschaut und so behandelt, als ob wir an einem Kneipentresen sitzen“, erinnert sich Yanar.

Danach liefen sich er und Nontschew beruflich mehrmals über den Weg, auch privat hätten sie sich gut verstanden. Kurz vor Nontschews Tod hatten die beiden jedoch keinen Kontakt mehr: „Ich habe ihn aus den Augen verloren ... und das Nächste, was ich dann mitkriege, ist, dass er nicht mehr lebt“, erklärt Yanar. „Diese Meldung hat mich so getroffen“. Warum der Kontakt abgebrochen ist, kann er sich nicht erklären. „Ich habe mir gesagt: Mann, du hast seine verdammte Handynummer hier drin“, sagt er mit einem traurigen Blick auf sein Smartphone. „Und du hast einfach nicht...“ Nach dieser Aussage stockt der Comedian.

„Das ist in dem Fall wirklich tragisch. Das hat mich so doppelt weggehauen. [...] Ich bin so sauer auf mich.“ Kaya Yanar bricht in seinem Video-Statement sogar in Tränen aus. „Ich ging halt davon aus, dass ich ihn irgendwann wieder getroffen hätte oder ihn eingeladen hätte. So dumm.“