Aussagen über Behindertensport Nach Show mit Mockridge: Podcast-Hosts greifen Kritiker an

In Bezug auf Mockridge sagte Akremi in Richtung der Kritiker, es werde versucht, Menschen wegen eines Witzes, der einigen nicht gefallen habe, systematisch zu zerstören. „Dieser Mann hat alles verloren und euch reicht es immer noch nicht.“ Garcia ergänzte: „Wir haben keinen Mord begangen“ - und kündigte an: „Wir werden rechtlich gegen jeden, der Rufmord und Hetze betrieben hat, vorgehen.“