Vermeintliche Affäre bei Dschungelcamp : Nach Notarzteinsatz – Iris Klein meldet sich mit Botschaft an Peter Klein zu Wort

Nach Notarzteinsatz – Iris Klein meldet sich mit Botschaft an Peter Klein zu Wort

Große Sorge um Iris Klein. Die Mutter von Daniela Katzenberger musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Jetzt hat sie sich zum ersten Mal wieder gemeldet und hat eine Botschaft an ihren vermeintlich untreuen Ehemann Peter Klein.

Seit Wochen bestimmt das Drama um die angebliche Affäre von Peter Klein und Yvonne Woelke die Schlagzeilen. Und das hat Noch-Ehefrau Iris Klein möglicherweise auch körperlich stark mitgenommen. Klar ist zumindest, die 55-Jährige musste am Mittwoch, 1. Februar, in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das bestätigte das Management von Iris Klein.

Nach Notarzteinsatz: Iris Klein meldet sich auf Instagram

Am Freitag hat sie sich jetzt wieder zu Wort gemeldet, unter anderem mit Postings auf Instagram. Dort teilte sie den Text: „Manchmal tut es gut, trotz all dem Stress und den Verpflichtungen für kurze Zeit mal nicht zu funktionieren. Denn immer funktionieren, funktioniert auf Dauer nicht.“

Während dieses Posting sicherlich auf ihren eigenen Zustand anspielt und den Stress der vergangenen Tage über die vermeintliche Affäre ihres Mannes am Rande des Dschungelcamps in Australien, so hat ein zweiter Post offenbar einen ganz anderen Adressaten: ihren Noch-Ehemann Peter Klein.