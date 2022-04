Ole und Paolo im Finale am Sonntag : Nach „Leben leicht gemacht“ – Paolo erfüllt sich Wunsch mit seinem Sohn

Foto: SAT.1/SAT.1/Julia Feldhagen

Mit rund 146 Kilogramm Gewicht starte Paolo in der Abnehmsendung „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“. Doch der Saarländer flog früh aus der Show. Jetzt steht am Sonntag das große Finale an und Paolo kündigte für diesen Tag bereits eine Überraschung an. Wie es ihm derzeit geht.