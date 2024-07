The Eras Tour Nach langem Warten: Swift-Tickets noch an der Abendkasse

Nach dpa-Informationen soll dort noch eine zweistellige Anzahl Restkarten für das Konzert verfügbar gewesen sein. Wieso sie dort auftauchten und ob das auch für die weiteren Konzerte Swifts in Deutschland gilt, ist unklar. Mehrere „Swifties“ berichteten am Mittwoch außerdem, dass sie Karten kurzfristig über den Fanverkauf des Ticketanbieters Eventim bekommen hätten. Auch in Fangruppen auf Facebook wurden Karten teils noch am Konzerttag zum Verkauf oder Tausch angeboten - etwa aus Krankheitsgründen.