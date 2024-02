Musik Musiker Isaak ist die deutsche Hoffnung für den ESC

Im vergangenen Jahr hatte den ESC in Liverpool die Schwedin Loreen mit ihrem Europop-Hit „Tattoo“ gewonnen, sie erhielt im internationalen Voting 583 Punkte. Deutschland hingegen war auf dem letzten Platz gelandet - die Band Lord of the Lost sammelte mit „Blood and Glitter“ im Voting nur 18 Punkte. In der Sendung in der Nacht zum Samstag gab es immer wieder Seitenhiebe zu den schlechten Ergebnissen Deutschlands beim internationalen ESC.