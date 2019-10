Walk of Fame : Musik-Mogul Tommy Mottola mit Hollywood-Stern geehrt

Tommy Mottola wird mit einem Stern auf dem Hollywood „Walk of Fame“ geehrt. Foto: Mark Von Holden/Invision/AP/dpa.

Los Angeles Tommy Mottola (70), der als Musik-Produzent viele Star-Karrieren prägte, ist auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood verewigt worden. Er posierte am Donnerstag auf seiner frisch enthüllten Sternenplakette.

In der New Yorker Bronx sei er umgeben von Salsa, Rock und Blues aufgewachsen, erzählte Mottola. Er habe sich früh für Elvis Presley begeistert und mit 14 Jahren seine erste Band gegründet. Später arbeitete Mottola mit Stars wie Carly Simon, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Celine Dion, Bruce Springsteen, Michael Jackson und Bob Dylan.

Als Musiker habe er es selbst nicht weit gebracht, räumte Mottola ein, aber als Plattenproduzent habe er großes Glück gehabt. Er habe anderen dabei helfen können, ihre Träume zu erfüllen.

Ohne Mottola würde die Musik-Szene und die Popkultur heute anders aussehen, würdigte Songwriter David Foster als Gastredner die Verdienste des Produzenten. Unter den Gästen waren Modedesigner Tommy Hilfiger und das Musikerpaar Gloria und Emilio Estefan.