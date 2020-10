Körpertausch : Moritz Bleibtreu wäre gern mal schwanger

München Im Kino sind Bodyswitch-Komödien ein beliebtes Genre. Schauspieler Moritz Bleibtreu würde auch im richtigen Leben gerne mal tauschen.

Weiter sagte Bleibtreu, in dessen neuem Film „Cortex“ (Kinostart 22. Oktober) es um Körpertausch/Bodyswitch geht: „Ich glaube, dass es eine der größten Fantasien vieler Menschen ist, sich in die Haut von jemand anderem zu flüchten. Zu sagen, boah, wär das geil, wenn ich (der Rapper) Haftbefehl wäre – aber da sitzt eben so ein spießiger Typ aus Blankenese mit einem Polohemd in Hellblau.“