Märchenprinz Monaco feiert den 100. Geburtstag von Fürst Rainier III.

Zur Welt kam „Seine Durchlauchtigste Hoheit“ am 31. Mai 1923 in Monaco als Sohn der Erbprinzessin Charlotte von Monaco und des Grafen Pierre de Polignac. Seine Jugend hat Rainier in Internaten in der Schweiz und England verbracht. Danach besuchte er die Universität von Montpellier und in Paris das renommierte Institut für politische Studien (IEP), auch Sciences Po genannt. Als sein Großvater Fürst Louis II. am 9. Mai 1949 starb, trat Rainier 26-jährig die Herrschaft an. Offiziell und feierlich inthronisiert wurde er am 11. April 1950.