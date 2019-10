Bakterienbelastung : Molkereien nehmen Milch vom Markt

Bremen Einzelhändler mussten wegen Bakterienbelastung Milch aus den Regalen nehmen. Der Hersteller hat die Ursache der Verunreinigung entfernt.

- Wegen der Gefahr von Durchfallerkrankungen nehmen das Deutsche Milchkontor (DMK) und das Unternehmen Fude+Serrahn eines ihrer Produkte vom Markt. Der am Freitagmorgen veröffentlichte Rückruf betreffe den Artikel „Frische Fettarme Milch 1,5 % Fett“ im Ein-Liter-Pack. Die belieferten großen Handelsunternehmen – darunter Metro, Aldi, Edeka, Rewe und Lidl – hätten die Ware vorsorglich aus dem Handel genommen. Ursache für die Verunreinigung des Produktes sei eine undichte Dichtung in der Produktion des Werks Everswinkel in Nordrhein-Westfalen gewesen, teilte ein Sprecher von DMK mit.

Das Bundesernährungsministerium weist indes auf die Zuständigkeit der Hersteller und der Bundesländer hin. „Wir beobachten die Situation sehr genau“, sagte eine Sprecherin am Freitag in Berlin auf Nachfrage. In allererster Linie seien aber die Hersteller selbst für die Sicherheit ihrer Produkte zuständig – und für die amtliche Lebensmittelüberwachung liege in der Verantwortung der Bundesländer.