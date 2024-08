Sommer-Dschungelcamp 2024 Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi – diesen unmöglichen Namen hätte sein Sohn beinahe bekommen

Doch was machte Adebisi danach beruflich? Auch nach seiner Zeit bei Viva war er weiter als Moderator und Produzent tätig, etwa für Fernsehshows wie „The Dome – Backstage“ auf RTL II oder „N24 Motor-Motion“ auf N24. Auch seine musikalische und tänzerische Karriere verfolgte er weiter und tritt immer noch regelmäßig unter anderem als DJ auf. Außerdem ist er als Schauspieler in verschiedenen deutschen Filmen und Serien zu sehen und als Synchronsprecher in „Ali G in da House“ und „Große Haie – kleine Fische“ zu hören.