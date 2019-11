Die Trennung ist offiziell : Liebes-Aus für Moderatorin Anne Will und Partnerin Miriam Meckel

Berlin Mit Anne Will und Miriam Meckel hat eines der prominentesten Frauenpaare in Deutschland das Aus seiner Beziehung bekannt gegeben. Die TV-Moderatorin Will (53) und die Kommunikationswissenschaftlerin Meckel (52) verkündeten am Montag das Ende ihrer Partnerschaft.

„Wir haben uns getrennt“, hieß es in einer kurzen Erklärung.

„Weiteres werden wir hierzu nicht erklären und bitten, unsere Privatsphäre zu achten“, kündigten die ARD-Sonntagabendtalkerin Will und Meckel, Verlegerin des Magazins „Ada“, an. Unterzeichnet sind die Sätze mit beiden Namen.