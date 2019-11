Bambi-Verleihung : Model Barbara Meier und die Nachteile langer Kleider

Baden-Baden Model Barbara Meier mag Kleider mit einer Schleppe. Das aber führt auf dem roten Teppich hin und wieder zu Fehltritten.

Model Barbara Meier (33) bekommt immer wieder die Nachteile langer Abendkleider zu spüren. „Ich bin das echt gewöhnt, dass Leute auf meiner Schleppe stehen“, sagte Meier der Deutschen Presse-Agentur bei der Bambi-Verleihung in Baden-Baden. „Man muss einfach aufpassen, dass man sich nicht bewegt.“

Bei der Gala am Donnerstagabend trug Meier, die 2007 die Castingshow „Germany's Next Topmodel“ gewann, ein fair produziertes Glitzerdress aus 30 Metern Stoff. Auch bei den Golden Globes in Los Angeles und den Filmfestspielen von Cannes habe sie schon öfter lange Kleider getragen - und Probleme auf dem roten Teppich bekommen.