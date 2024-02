US-Rockmusiker kommt hierher Mitch Ryder: „Wir haben in Deutschland unsere zweite Heimat gefunden“

Ryder Ich passe besser auf mich auf. Ich habe mir einen Lebensstandard aufgebaut, den ich behalten will. Uns geht es okay damit, wir lassen gerade ein neues Haus bauen und ziehen von Georgia nach Michigan, um näher an unserer Familie zu sein. Unser vierjähriger Sohn hat Krebs, also braucht die Familie Hilfe. Und auch in meinem Alter kann ich da noch viel tun. Am Ende ist die Familie alles, was zählt, sie ist alles, was man braucht.