Leute Mit „Lola rennt“ im Rampenlicht - Franka Potente wird 50

Das war im Sommer 1997, damals war Potente 23 Jahre alt und hatte schon erste Filmerfahrung. Ihr Berufswunsch habe schon mit 15 Jahren festgestanden, sagte sie damals. Zwei Jahre studierte sie in München Schauspiel, dazu kamen Seminare am Lee Strasberg Theatre Institut in New York. Die erste Hauptrolle spielte sie 1995 in der Coming of Age-Komödie „Nach Fünf im Urwald“. Der Durchbruch kam dann mit dem preisgekrönten Actionthriller „Lola rennt“, der in Deutschland im Herbst 1998 startete.