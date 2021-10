Royals : Mit Gehstock: Queen eröffnet walisisches Parlament

Cardiff Die britische Königin hat traditionell das Parlament in Wales eröffnet und dabei den Helfern in der Corona-Pandemie gedankt. Sie stützte sich dabei auf einen Stock.

„Wir alle sind denen zu Dank verpflichtet, die sich den Herausforderungen der vergangenen 18 Monate so hervorragend gestellt haben“, sagte die Monarchin am Donnerstag in der walisischen Hauptstadt Cardiff. „Sie sind leuchtende Beispiele für den Geist, für den die Waliser so berühmt sind, einen Geist, dem ich persönlich so oft begegnet bin.“