Kriminalität : Missbrauchsprozess gegen R. Kelly: Weitere Zeugen erwartet

New York Seit Jahrzehnten gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen den Hit-Sänger R. Kelly. Zum Prozessauftakt hat das erste mutmaßliche Opfer vor Gericht gegen ihn ausgesagt. Für heute werden weitere Zeuginnen erwartet.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach den ersten öffentlichen Missbrauchsvorwürfen gegen den einstigen Pop-Superstar R. Kelly (54, „I Believe I Can Fly“) hat ein mutmaßliches Opfer vor Gericht schwere Anschuldigungen gegen ihn vorgetragen.

Unter anderem habe er sie bewusstlos geschlagen, weil sie bei einem ihrer Besuche in Kellys Zuhause gegen dessen strikte Regeln verstoßen habe, erklärte die Frau laut „New York Times“. Weitere Aussagen mutmaßlicher Opfer wurden für den zweiten Prozesstag am Donnerstag erwartet.

Kelly werden vor dem Gericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn unter anderem die sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung vorgeworfen. Bei einer Verurteilung in allen Punkten droht dem Sänger eine Haftstrafe von zehn Jahren bis lebenslang, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärt hat. Staatsanwältin Maria Cruz Melendez bezeichnete Kelly am Mittwoch in ihrem Auftaktplädoyer laut Medienberichten als „Predator“ (wörtlich eigentlich: Raubtier) - ein Begriff, der in den USA häufig für Sexualstraftäter verwendet wird. Fernsehkameras waren im Gerichtssaal nicht zugelassen.