Nach plötzlichem Tod : Mirko Nontschew noch nicht beerdigt: Staatsanwaltschaft verrät den Grund

Berlin Der plötzliche Tod des Comedian Mirco Nontschew wirft auch noch Wochen später Fragen auf. Eine davon: Warum ist der Comedian noch nicht beerdigt worden?

Am 3. Dezember 2021 wurde Comedian Mirco Nontschew tot in seiner Wohnung im Berliner Stadtteil Seglitz aufgefunden. Nachdem seine Familie tagelang nichts von ihm gehört hatte, informierte sie die Polizei, die zusammen mit der Feuerwehr die Wohnungstür des 52-Jährigen aufbrach. Wie lange der Komiker zu diesem Zeitpunkt bereits tot war, muss noch geklärt werden. Auch die Todesursache von Mirco Nontschew ist noch nicht abschließend geklärt. Laut Polizei gäbe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, aber auch nicht auf einen Suizid, hieß es. Aufschluss soll eine Obduktion geben.

Dies ist auch der Grund, warum Mirko Nontschew noch nicht beerdigt worden ist, so die Bild-Zeitung. Ohne den offiziellen Abschluss der Rechtsmedizin kann der Leichnam des Comedians nicht für die Beerdigung freigegeben werden. Wie das Blatt weiter berichtet, kann ein toxikologisches Gutachten bis zu sechs Wochen in Anspruch nehmen.

„Danke lieber Mirco, Du warst ein großes Geschenk!“, war in einer ganzseitigen Traueranzeige in der „Süddeutschen Zeitung“ zu lesen. Darunter waren die Namen seiner „LOL“-Kollegen aufgelistet.

Mirco Nontschew war bereits in der ersten „LOL“-Staffel zu sehen. Nach den Dreharbeiten klagte er über gesundheitliche Probleme. Laut Bild-Zeitung soll sich der 52-Jährige im Anschluss drei Tage lang übergeben und im Krankenhaus Infusionen verabreicht bekommen haben. Die Ausstrahlung der dritten Staffel von 'LOL: Last One Laughing' mit Mirco Nontschew ist für das Frühjahr 2022 geplant.