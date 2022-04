Achtung, Spoiler : Mirco Nontschew (†52): Seine letzten Worte bei „Last One Laughing“ gehen ans Herz

Foto: Amazon Prime/FRANK ZAURITZ

Ab dem 14. April wird die dritte Staffel der Comedy-Sendung „LOL: Last One Laughing“ ausgestrahlt. Die Amazon-Prime-Show ist das letzte Projekt des Komikers Mirco Nontschew, der im Dezember 2021 plötzlich verstorben ist. Seine letzten Worte gehen ans Herz.

Die dritte Staffel der Sendung „Last One Laughing“ auf Amazon dürfte für Fans besonders emotional werden. Es ist die letzte Show, in der Mirco Nontschew seine Comedy-Kollegen mit seiner unnachahmlichen Art zum Lachen bringen will. Ab dem 14. April laufen jeweils donnerstags zwei neue Folgen auf Amazon Prime.

Vorab hat Amazon bereits einen rund 10-minütigen Ausschnitt vom Einzug der Promis in ein Studio, das wie eine gemütliche Wohnung eingerichtet ist, veröffentlicht. Sechs Stunden haben Axel Stein, Christoph Maria Herbst, Anke Engelke, Palina Rojinski, Carolin Kebekus, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Abdelkarim Olaf Schubert und Mirco Nontschew Zeit, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen.

Der Nachbarraum ist mit lustigen Requisiten gefüllt. Die Teilnehmer dürfen alles benutzen, um sowohl improvisierte als auch vorbereitete Showeinlagen zu benutzen. Moderiert wird die Comedy-Show wieder von Michael Bully Herbig. Ziel des Formats ist es, so viele Kollegen wie möglich zum Lachen zu bringen. Einen Lacher darf sich jeder leisten, beim zweiten fliegt er raus.

Die Comedians haben den größten Respekt vor Mirco Nontschews Können: „Was der da veranstaltet mit seinen Augen und all dem anderen, was er da in seinem Gesicht hat, das ist schon ein eigener chinesischer Staatszirkus. Nur in einem Gesicht“, fasste Christoph-Maria Herbst treffend zusammen. Nontschews Imitationen und Grimassen haben bereits in der ersten „LOL“-Staffel für ungewollte Lacher gesorgt.

„Last One Laughing“: Achtung Spoiler

„Ich bin im Kampfmodus, ihr wisst, was ich meine“, sagte Mirco Nontschew bei seinem Einzug. Als er das Studio betrat, gab er einen Pfeif-Ton von sich, der von seinen Kollegen schon von Weitem zu hören war. Als Mirco Nontschew aus dem Fahrstuhl ausstieg, bekam es Christoph Maria Herbst mit der Angst zu tun: „Oh nein“, entfuhr es ihm. „Genau davor hab ich Angst“. Auch Carolin Kebekus hatte eine böse Vorahnung: „Und dann kommt der da mit seinem Gepfeife durch die Tür. Ich hab den ja vorher schon gehört.“

Mirco Nontschews letzte Worte stimmen traurig

Von Anfang an gibt der Comedian alles und schlüpft als Erstes in ein Kostüm, um die anderen Teilnehmer zum Lachen zu bringen. Doch dann kann er sich selbst nicht mehr beherrschen und bricht in schallendes Gelächter aus. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist Mirco Nontschew trotz seiner gefürchteten Darbietungen der erste Kandidat, der die Show verlassen muss, nachdem er über einen Gammelfleisch-Witz von Axel Stein und Christoph-Maria Herbst lachen muss. Als er den Raum verließ, sagte er bedauernd: „Ich hatte noch so gute Sachen...“