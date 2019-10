Baby ist da : Miranda Kerr freut sich über Söhnchen Myles

Miranda Kerr, bei der Verleihung der Gruner und Jahr SPA Awards 2019 in Baden-Baden. Foto: Uli Deck/dpa.

Los Angeles Das australische Model Miranda Kerr (36) ist zum dritten Mal Mutter geworden. „Wir sind überglücklich über die Ankunft von Myles und schätzen all die freundlichen Worte und Wünsche in dieser für uns so speziellen Zeit“, schrieb Kerr am Mittwoch auf Instagram.

„Wir könnten nicht aufgeregter sein, unseren schönen Sohn in unserer Familie willkommen zu heißen.“ Zuvor hatten australische Medien über die Geburt berichtet.