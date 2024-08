„Mir reicht es wirklich!“ Hanka Rackwitz will nur noch raus aus dem Dschungelcamp – sie ist der Grund

Hanka Rackwitz will ihre Rolle verteidigen und verweist auf das vermeintlich gute Teamgefüge an den Tagen zuvor und dass alle dem jeweiligen Teamchef gefolgt wären, selbst bei David Ortega. „Wir haben ihn abgewählt“, erinnert Mola Adebisi prompt. Doch Hanka beharrt darauf: Elena Miras sei neu im Dschungelcamp, gerade einmal drei Stunden hier und sie dürfe jetzt nicht bereits eingefahrene Strukturen aufbrechen. „Es geht um Respekt“, so Hanka Rackwitz, Elena Miras dürfe sie nicht so überfahren und als Neu-Dschungelcamperin solle sie sowieso erst einmal ruhiger sein.