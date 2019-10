„Genesungs-Energie“ : Miley Cyrus sendet Grüße aus dem Krankenhaus

Miley Cyrus bei der Premiere von „Avengers: Endgame“ in Los Angeles. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa.

New York US-Sängerin Miley Cyrus (26, „Wrecking Ball“) hat ihren Fans Grüße aus dem Krankenhaus gesendet. „Ich versuche, so schnell wie möglich gesund zu werden“, schrieb sie am Dienstag bei Twitter und Instagram.

Laut US-Medienberichten kuriert Cyrus in der Klinik eine Mandelentzündung aus.

„Schickt mir gute Genesungs-Energie“, schrieb sie weiter. Denn spätestens bis zum Wochenende will die Sängerin wieder fit sein, um beim Gorillapalooza, einer Wohltätigkeitsveranstaltung zur Rettung der Gorillas, auf der Bühne stehen zu können.