Dschungelcamp 2024 Tränendrama um Mike und Leyla – „wie in einem schlechten Film“

Daraufhin sucht Mike das Gespräch mit Leyla und bringt klar zum Ausdruck, dass er sich gut mit ihr versteht, aber das sei auch alles. Er betont: „Es liegt nicht an dir, es liegt nicht an mir. Es ist einfach so.“ Leyla nickt sichtlich geschockt und bricht später im Dschungeltelefon in Tränen aus. „Ich fühle mich wie in einem schlechten Film. Damit kann ich einfach nicht umgehen. Ich ärgere mich über mich selbst. Immer wieder sehe ich etwas in Männern, die nichts in mir sehen." In diesem Moment sehnt sie sich nach ihrer Mutter im Camp. Es wäre schon genug, wenn ihre Mutter sie einfach in den Arm nehmen würde, ohne ein Wort zu sagen. Letztendlich hat dieses Tränendrama ihr wahrscheinlich doch geholfen. Durch zahlreiche Anrufe der Zuschauer sichert sie sich einen Platz im Finale, während Mike das Dschungelcamp verlassen muss.