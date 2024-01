Dschungelcamp 2024 Mike Heiter und Kim Virginia – alles zur heiklen Vorgeschichte

Aus dem Techtelmechtel mit Kim Virginia wurde zurück in Deutschland nichts Ernstes: Nach der Show trennten sich die Wege der beiden Reality-TV-Sternchen. Ein Zusammentreffen Down Under birgt deshalb mächtig Zündstoff. Kim will von einem Liebes-Comeback angeblich nichts wissen, wie sie kürzlich bei Tik-Tok-Live zum Besten gab. Sie würde Mike lieber mit Kandidatin Leyla Lahouar verkuppeln. Gegenüber der Bild-Zeitung gab sich Mike selbstbewusst gegenüber Kims Flirt-Absage: „Das ist ja erst einmal nur so gesagt. Schauen wir doch mal, wie es wirklich wird ...“. In den ersten Sendungen jedoch spürte man nicht gerade eine positive Energie zwischen den beiden.