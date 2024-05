Let’s Dance 2024 Mikael Tartakin: Dieser berühmte TV-Star hat den Tänzer trainiert

Der „Let’s Dance“-Neuzugang wurde am 28. Januar 1997 in Russland geboren. Die Eltern des damals Dreijährigen entschieden, nach Frankfurt am Main zu ziehen. Mit sieben Jahren entdeckte Mikael, der von seinem Umfeld Mika genannt wird, das Tanzen für sich und begann mit dem Tanztraining. Dabei wurde die Tänzerin und „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse zu seiner ersten Trainerin in Deutschland.