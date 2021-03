Oprah-Interview : Michelle Obama über Meghans Rassismus-Vorwürfe

Michelle Obama bei einem Gespräch 2018 an ihrer ehemaligen Schule in Chicago. Foto: Teresa Crawford/AP/dpa

New York Herzogin Meghan hat schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus erhoben. Für Michelle Obama kamen die Hinweise auf Rassismus nicht überraschend.

Dass „People of Color“ Rassismus begegne, sei nicht neu, und so sei es keine völlige Überraschung, Meghans Gefühle zu hören, sagte Obama in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des Senders NBC. Sie bete „um Vergebung und Heilung“ für die Familie und dafür, dass diese aus den Anschuldigungen Lehren ziehen könne, so die 57-Jährige. Als „People of Color“ bezeichnen sich Menschen, die nicht als weiß wahrgenommen werden und Rassismuserfahrungen gemacht haben.