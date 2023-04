Konzert Michelle Obama singt mit Bruce Springsteen in Barcelona

Am Freitagabend stand die 59-Jährige in bester Laune mit einem Tamburin neben „The Boss“ im Olympiastadion und sang mit ihm zusammen den Superhit „Glory Days“ von 1984. Die etwa 60.000 Zuschauer seien begeistert gewesen, berichtete die Zeitung „La Vanguardia“ am Samstag. Michelle und ihr Mann, der frühere US-Präsident Barack Obama, sind seit langem mit Springsteen befreundet und waren am Donnerstag in der Mittelmeermetropole eingetroffen.