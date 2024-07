Leute Michaela May: Altersarmut auch für Schauspieler oft Problem

Michaela May (72) macht sich keine Illusionen über die finanziellen Risiken ihres Berufs. Sie selbst habe Glück gehabt, sagte die Schauspielerin in einem PR-Interview für die ARD-Serie „Watzmann ermittelt“ bei Dreharbeiten in Piding nahe Salzburg. „Ich muss ja nur in unsere Schauspielkreise schauen, dass gerade dann im Alter - man sieht es an Herrn Hoenig - dass das Geld vorne und hinten nicht reicht, weil keine Altersversicherung da ist in irgendeiner Weise“, sagte May. „Wenn man da nicht früh genug dran denkt - wir verdienen ja auch mal ganz schön in den Hauptzeiten - dann sieht es hinterher böse aus.“