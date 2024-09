Musiker Michael Jacksons Bruder Tito gestorben

Die Hintergründe zu Jacksons Tod blieben vorerst offen. Tito Jackson war Teil der berühmten Familien-Band Jackson Five, bei der auch Bruder Michael seine Karriere startete. Gemeinsam mit seinen Brüdern Marlon und Jackie sowie seinem Sohn Taryll hatte er erst vergangene Woche in München ein Konzert gegeben. Dem US-Magazin „People“ zufolge waren die drei Brüder des 2009 gestorbenen King of Pop Michael Jackson die vergangenen Monate als The Jacksons auch in Großbritannien und den USA aufgetreten.