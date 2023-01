Weg von Kiel nach Hamburg : Messerattacke an Bahnhof in Schleswig-Holstein: Medien berichten über mehrere Tote

Foto: dpa/Jonas Walzberg

Update An einem Bahnhof in Schleswig-Holstein gab es am Mittwoch scheinbar einen Messerangriff. Dabei sollen nach ersten Berichten Menschen gestorben sein.

Nach dem tödlichen Messerangriff im Regionalzug im schleswig-holsteinischen Brokstedt ist der Zugverkehr zwischen Flensburg und Hamburg sowie Kiel und Hamburg beeinträchtigt. Das teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Mittwochabend mit. Die Strecke zwischen Wrist und Brokstedt sei derzeit gesperrt.

Bei dem Angriff sind zwei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei kurz vor 15.00 Uhr vor der Ankunft des Zuges im Bahnhof Brokstedt im Kreis Steinburg. Ein Mann sei mit einem Messer auf Reisende losgegangen. Polizisten hätten den Mann kurz darauf in Brokstedt festgenommen. Die Hintergründe seien noch unklar.